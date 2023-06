Terraform Labs : le Monténégro place Kwon Do-hyung sous écrou extraditionnel

Photo : YONHAP News

Kwon Do-hyung, autrefois surnommé le « génie des cryptomonnaies », devrait rester un certain temps derrière les barreaux en attendant son sort au Monténégro. Il s’agit du co-fondateur sud-coréen de Terraform Labs, la maison-mère du stablecoin Terra et son jeton jumeau Luna, qui se sont effondrés en mai 2022.Selon le quotidien local Pobjeda, la Justice monténégrine a ordonné, jeudi, de placer Kwon et son proche Han sous écrou extraditionnel pour une durée de six mois suite à la demande d’extradition des autorités sud-coréennes.Pour rappel, les deux hommes ont été arrêtés le 23 mars dernier à l’aéroport international de Podgorica, la capitale du Monténégro, en tentant de s’envoler pour les Emirats arabes unis avec un faux passeport costaricain.Lors de la première instance, le 11 mai, dans le cadre de leur procès pour falsification de document officiel, les intéressés ont demandé leur libération sous caution en proposant de verser chacun 400 000 euros. Le tribunal de premier ressort a alors accepté leur requête. Le Parquet a aussitôt fait appel de cette décision. Et la Cour d’instance supérieure lui a donné gain de cause.Mais le tribunal de première instance a acquiescé de nouveau la requête de la libération sous caution en estimant que le montant du versement justifiait suffisamment une telle initiative. Le Parquet a fait appel encore une fois de ce jugement.Cette fois, la Cour d’appel a rejeté le deuxième recours du ministère public. Mais, dans la foulée, elle a ordonné, hier, le placement des deux sud-Coréens sous écrou extraditionnel pour une durée de six mois, ce qui prolonge en conséquence leur détention provisoire.