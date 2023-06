Missiles nord-coréens : Washington sanctionne deux nouveaux responsables

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont sanctionné hier deux nord-Coréens, en les accusant d’être impliqués dans l’achat de pièces détachées nécessaires pour le développement de missiles de leur pays. Il s’agit de Choe Chol-min et de sa femme Choe Un-jong. Les deux habitent à Pékin et sont âgés de 45 ans.Selon les explications du Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain, qui les a inscrits sur sa liste noire, le premier dirige l’entité en Chine de la seconde Académie des sciences naturelles (SANS) du royaume ermite. Et il a acheté du matériel de différentes sortes utilisé pour la construction des engins balistiques, et ce en collaboration avec les autorités concernées de son pays et des individus de nationalité chinoise.Sachez que la SANS est un organisme d'Etat qui mène des recherches sur les armes sophistiquées, comme le missile balistique intercontinental (ICBM). Elle est déjà sous le coup de sanctions des USA et du Conseil de sécurité de l’Onu.Toujours selon l’OFAC, le mari a également travaillé pour l’envoi de plus de 1 000 ouvriers nord-coréens dans l’empire du Milieu en collaboration avec l’académie en question.Quant à sa femme Choe Un-jong, elle a un poste à l’ambassade de Corée du Nord à Pékin. Elle a aidé son époux et ses collègues de la SANS à approvisionner leur pays en équipements nécessaires pour la fabrication de missiles balistiques.Le sous-secrétaire du Trésor Brian Nelson a indiqué que la nouvelle mesure punitive visait le réseau d’acquisition illicite des composants servant au développement des armes nord-coréennes.