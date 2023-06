Redevance télé : la KCC publie une notification préalable à la révision de la loi

Photo : YONHAP News

La KBS, la radio-télévision publique sud-coréenne, risque ne plus percevoir la redevance télé via la facture d’électricité. La Commission des communications de Corée (KCC) a publié, aujourd’hui, une notification préalable au projet d’amendement du décret d'application de la loi relative à la radiodiffusion, en ce sens.L’alinéa 2 de l’article 43 du texte en question stipule que le sujet désigné – la société d’électricité Kepco, en l’occurrence – est habilité à percevoir la redevance télé en même temps que le montant de facturation lié à ses propres activités. Le projet d’amendement consiste à faire modifier la phrase comme suit : « n’est plus habilité à communiquer et percevoir la redevance télé ».Les institutions, les entités ou les individus qui souhaitent donner leur opinion à ce sujet ont la possibilité de le faire jusqu’au 26 juin prochain, ce via la plateforme où les citoyens peuvent s’exprimer concernant la légifération (opinion.lawmaking.go.kr) ou en présentant un avis auprès de la KCC.Pour rappel, cette dernière a entériné, avant-hier, ce projet avec deux voix pour et une contre lors de sa réunion plénière, soit neuf jours après que le Bureau présidentiel de Yongsan a préconisé une telle démarche.