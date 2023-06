BTS Festa : sécurité renforcée face à l’afflux de 700 000 individus au feu d’artifice

Photo : YONHAP News

700 000 au lieu de 300 000. D’après les nouvelles estimations, c’est le nombre de personnes attendues demain soir lors du feu d’artifice qui va se dérouler, au parc du fleuve Han à Yeouido, dans le cadre de « BTS Festa ». Il s’agit d’un événement organisé à l’occasion du 10e anniversaire des débuts du boys band au succès planétaire.Même avant 20h30, de nombreuses manifestations sont prévues au bord du fleuve pour le plus grand bonheur des ARMY venus des quatre coins du monde. A 17h, par exemple, RM, le leader du septuor, y sera présent afin de discuter avec les fans. Une exposition des tenues de scène des membres enchantera également les festivaliers.La police de Yeongdeungpo qui abrite le quartier a tenu aujourd’hui une réunion afin de concrétiser les mesures de prévention établies : le contrôle de la circulation routière tout comme de la foule. Dès 14h, une partie de l’île – Yeouido en est une – sera bloquée. La municipalité de Séoul s’apprête, pour sa part, à faire circuler plus de métro et de bus à l’heure de fin du festival.630 policiers et 170 agents de sécurité seront aussi dépêchés sur place. Les pompiers et secouristes resteront également sur le qui-vive pour venir en aide aux éventuels blessés.