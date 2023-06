Michigan : arrivée d’un sous-marin à propulsion nucléaire américain, une première depuis 2017

Photo : YONHAP News

L'USS Michigan, un « SSGN » de la marine américaine, à savoir un sous-marin de la classe Ohio à propulsion nucléaire et capable de lancer des missiles de croisière, est arrivé ce matin dans la base d’opération militaire de Busan en Corée du Sud. C’est une première en cinq ans et huit mois.Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé aujourd’hui que le navire s’est amarré ce matin vers 10h.Selon Kim Myung-soo, le commandant de la flotte de la Marine sud-coréenne, le déplacement de l'USS Michigan en Corée du Sud s’inscrit dans les efforts de concrétiser la déclaration de Washington que Yoon Suk-yeol et Joe Biden ont adoptée à l’issue de leur sommet en avril dernier dans la capitale américaine. Le texte prévoit de rendre plus visible le déploiement régulier des avoirs militaires stratégiques des Etats-Unis dans la péninsule.Le commandant a souligné que la venue du navire témoignait bien de la « capacité écrasante » de l’alliance Séoul-Washington pour instaurer « la paix par la force ».L’USS Michigan mesure 170,6 mètres de long et 12,8 mètres de large et pèse plus de 18 000 tonnes, soit l’un des plus grands sous-marins au monde. Il est en mesure d’embarquer environ 150 missiles de croisière Tomahawk dont la portée s’élève à 2 500 km, et de mener des opérations spéciales avec des agents entraînés pour cela à son bord. Il est également connu pour son système de communication spécial et sa capacité de frappes furtives.Selon le ministère sud-coréen, à l’occasion de ce déploiement, les marines nationales des deux alliés vont renforcer leur interopérabilité et leur capacité de mener des opérations spéciales pour faire face à la menace nord-coréenne qui ne cesse d’être sophistiquée.