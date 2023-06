Séoul et Tokyo entendent élargir les échanges entre les générations futures de leur pays

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme Park Bo-gyoon a tenu, hier, une réunion avec son homologue japonaise Keiko Nagaoka afin de discuter des mesures visant à élargir les échanges entre les générations futures des deux pays.Cet entretien, en visioconférence, a eu lieu dans le but d’accélérer la concertation sur les projets d’échanges et de coopération que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre nippon Fumio Kishida sont convenus de lancer lors de leurs sommets successifs, à Tokyo d’abord et ensuite à Séoul, en rétablissant la diplomatie dite de « navette », suspendue depuis décembre 2011.Park a rappelé que les deux dirigeants ont souligné l’importance de promouvoir les échanges entre les jeunes générations pour agrandir l’horizon de compréhension réciproque aussi bien que pour consolider l’amitié et la confiance mutuelles.Par ailleurs, le ministre sud-coréen n’a pas oublié de demander à son homologue japonaise de soutenir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030, tout en souhaitant le succès de l’Expo 2025 Osaka Kansai.