Météo : fin de semaine estivale au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Un épisode de très forte chaleur et de grand soleil débute aujourd’hui en Corée du Sud. Elle devrait durer jusqu’à lundi.Ce vendredi, le thermomètre a dépassé les 30°C dans de nombreuses régions, notamment à Gangneung, Daejeon, Daegu et Gwangju. Ces quatre villes ont culminé à 32°C. Les autres villes n’ont pas été en reste : Andong a enregistré 31°C, Séoul 29°C et Busan 28°C, entre autres. Seule l’île méridionale de Jeju a conservé une valeur plus modérée avec 25°C.La température ressentie a même été un peu plus élevée en raison du soleil qui a rayonné toute la journée sur l’ensemble du territoire.Samedi, le mercure montera d’un cran dans certaines zones. Gwangju et Daegu atteindront 34°C et la capitale franchira les 30°C notamment. Le ciel sera toujours aussi clair, avec cependant quelques nuages à Jeju.Dimanche, rebelote. Un grand soleil sur tout le sud de la péninsule, avec toutefois quelques nuages dans la matinée sur le sud-ouest. Séoul verra son thermomètre grimper davantage, à 33°C, la maximale du jour. Daejeon et Daegu seront logés à la même enseigne.Dans cette situation de forte chaleur et d’exposition importante aux UV, Météo-Corée rappelle la nécessité de bien se protéger et de relever d’un cran la surveillance des personnes à risque, telles que les enfants en bas âge et les séniors.