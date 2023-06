Le BTS Festa se déroule avec succès réunissant 400 000 fans du monde entier

Photo : YONHAP News

400 000, c’est le nombre d’individus qui se sont réunis, samedi dernier, au parc du fleuve Han à Yeouido, dans le cadre de « BTS Festa ». Il s’agissait d’un festival pour célébrer le 10e anniversaire des débuts du boys band au succès planétaire.Pour le plus grand bonheur des ARMY venus des quatre coins du monde, l’événement majeur, à savoir un grand feu d’artifice, s’est déroulé de 20h30 jusqu’à 21h. Mais dès midi, les fans ont commencé à débarquer sur l’île de Yeoui pour assister à l’exposition des tenues de scène des membres ou à un talk-show avec les fans que RM, le leader du septuor, a animé vers 17h.Avec la venue de ces 400 000 festivaliers, dont 120 000 étrangers, la police de Yeongdeungpo qui abrite le quartier tout comme les pompiers et secouristes ont été mobilisés en masse pour faire face à des éventuels accidents. Mais grâce au public « civilisé » - c’est ainsi que les internautes coréens et étrangers ont qualifié ceux qui étaient au BTS Festa – aucun incident s’est produit.Ce n’est pas tout. D’après les témoignages accompagnés de photos relayés sur les réseaux sociaux, après le feu d’artifice, une grande partie des spectateurs ont ramassé les ordures pour les rassembler aux endroits indiqués ou pour les ramener chez eux. Certains membres des ARMY sont même restés jusqu’à très tard pour faire le nettoyage.« Tel boys band, tels fans », voit-on sur les commentaires en ligne. Le BTS Festa s’est ainsi clôturé mais les lumières violettes qui illuminent les principaux sites de Séoul seront maintenues jusqu’au 25 juin prochain.