Yoon Suk-yeol se rend en France et au Vietnam cette semaine

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est envolé aujourd’hui pour la France afin de soutenir la candidature de Busan à l'organisation de l'Exposition universelle 2030. Yoon Suk-yeol participera à l’assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE) qui se tiendra les 20 et 21 juin à Paris.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, comme il s’agit de la dernière occasion de faire la promotion de la ville portuaire sud-coréenne, avant le vote prévu en novembre, le chef de l’Etat fera lui-même une présentation du projet en anglais. Le chanteur Psy l’accompagnera pour convaincre le public, tandis que Karina, membre du groupe féminin de k-pop aespa, et la soprano Jo Sumi apporteront leur soutien via un message vidéo.Puis, le président Yoon rencontrera son homologue français Emmanuel Macron pour discuter des enjeux de la sécurité internationale, notamment la stratégie indopacifique.Avant de rentrer, le numéro un sud-coréen se déplacera en visite d’Etat au Vietnam, le troisième partenaire commercial du pays du Matin clair. Le Bureau présidentiel de Yongsan s’attend à ce que le sommet Séoul-Hanoï approfondisse les relations bilatérales qui ont récemment été élevées au rang de partenariat stratégique global. Il ambitionne notamment à cette occasion d’élargir la coopération pour les chaînes d’approvisionnement et les exportations.Une délégation économique composée de 205 conglomérats industriels et de PME accompagnera le séjour de Yoon, espérant la conclusion des mémorandums d’entente dans différents secteurs.