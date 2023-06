Coup d’envoi des Jeux olympiques spéciaux d’été 2023

Photo : YONHAP News

Les Jeux olympiques spéciaux d’été 2023 ont démarré samedi à Berlin en Allemagne pour huit jours de compétition.Environ 7 000 athlètes de plus de 190 pays étaient réunis lors de la cérémonie d’ouverture. La Corée du Sud a été représentée par 150 sportifs. Ils sont entrés dans le stade en agitant des éventails au motif de Taegeuk.Cet événement est considéré comme le plus grand festival sportif au monde destiné aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce rendez-vous, qui se tient tous les quatre ans à l’instar des JO, promeut la confiance en soi. En effet, lors de la remise des médailles, tous les participants monteront sur le podium afin d’être félicités. De plus, les termes « 1re place » et « 5e place », par exemple, seront remplacés respectivement par « 1er vainqueur » et « 5e vainqueur ».Le pays du Matin clair sera en lice dans 12 disciplines, dont notamment le football, le badminton, la pétanque ou encore le golf.