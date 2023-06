Taux de change : la Corée du Sud reste sous l’observation des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud figure encore sur la liste d’observation des Etats-Unis sur le plan des devises selon un rapport publié samedi par le Trésor américain.La Chine, la Suisse, l’Allemagne, la Malaisie, Singapour et Taïwan sont inscrits sur la même liste que le pays du Matin clair. Le Japon, qui figurait sur celle-ci dans le dernier rapport, en a été exclu cette fois-ci.Washington évalue les politiques macroéconomiques et celles de change de ses 20 premiers partenaires commerciaux. Il observe les nations, qui remplissent deux des trois critères définis dans sa législation, et mène une analyse approfondie sur celles qui réunissent les trois critères. Ceux-ci concernent les pays dont la balance commerciale dépasse plus de 1,5 milliard de dollars vis-à-vis des USA, dont la balance courante représente plus de 3 % de son PIB, ou qui achète des dollars d’une valeur de plus de 2 % de son PIB pendant huit mois sur un an.