IRA : Séoul demande à Washington de clarifier la liste des entreprises étrangères préoccupantes

Photo : YONHAP News

Séoul a demandé à Washington de préciser les entreprises chinoises depuis lesquelles les fabricants de véhicules électriques ne devraient pas se fournir en minéraux clefs destinés aux batteries. Le gouvernement sud-coréen a fait cette réclamation au département du Trésor américain dans son avis publié le 16 juin sur le journal officiel de l’exécutif américain.Pour rappel, les Etats-Unis ont annoncé en mars dernier, dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), que les entreprises qui s’approvisionnent en minéraux nécessaires pour fabriquer des accumulateurs des « entités étrangères préoccupantes » ne pourront plus bénéficier de leurs subventions. Avant d’ajouter que cette liste sera dévoilée plus tard.La Corée du Sud a également incité à prendre en compte la complexité des chaînes d’approvisionnement des batteries et l’interdépendance internationale pour élaborer ce règlement.L’IRA stipule que les entités étrangères préoccupantes désignent les firmes possédées ou contrôlées par la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l’Iran, ou celles sous leur tutelle. Cependant, les entreprises sud-coréennes sont dépendantes à 90 % de l’empire du Milieu pour les matières premières essentielles des batteries. Il semble alors quasiment impossible de changer de fournisseurs en l’espace de deux ans.Par ailleurs, Washington a déclaré verser les subventions à condition de transformer ces matériaux dans les nations ayant signé un accord de libre-échange avec lui, même si ces derniers sont importés d’un pays tiers. Une nouvelle plutôt rassurante pour la Corée du Sud.