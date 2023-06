Tir d’un satellite nord-coréen : Pyongyang critique ouvertement les responsables de l’échec

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a ouvertement critiqué, durant la 8e réunion plénière élargie du 8e Comité central du Parti des travailleurs, les responsables du lancement, le 31 mai, du soi-disant satellite de reconnaissance « Malligyong-1 », qui s’est soldé par un échec. C’est ce qui a été rapporté par le Rodong Sinmun.Selon ce dernier, Pyongyang a défini l’échec du tir comme le « plus gros défaut » lors du rassemblement qui s’est déroulé de vendredi dernier à dimanche. Avant d’ajouter qu’il faudrait désormais analyser méticuleusement les causes et les leçons à tirer de cette déroute et réussir au plus vite possible un tir d’un satellite militaire espion. Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait prévu de mener un nouveau lancement dans un court délai.Par ailleurs, Kim Yong-chul, ancien chef du département du front uni, est réapparu sur la scène politique nord-coréenne. Alors qu’il avait dirigé les sommets intercoréen et nord-coréano-américain, il avait été dégradé au poste de chef du département suite à la suppression du poste de secrétaire vis-à-vis de la Corée du Sud en 2021, puis avait même quitté cette fonction l’année dernière. Comme il a inscrit son nom sur la liste de membres censés rejoindre la direction de la formation, il pourrait s’occuper de nouveau des affaires sud-coréennes.