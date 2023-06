« Vishing » : première récupération d’un montant transféré vers l’étranger en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un montant transféré vers Taïwan par un hameçonnage vocal a été récupéré jeudi dernier en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de la Justice.La victime avait perdu 50 millions de wons, l’équivalent d’un peu plus de 35 000 euros, plus de la moitié de ce qu’il avait économisé pendant toute sa vie en 2019 à cause d’une arnaque par « vishing ». A en croire le ministère, un Taïwanais a été arrêté dans un aéroport à Taïwan après avoir quitté le pays du Matin clair le lendemain de l’incident. Il était en possession de 45,1 millions de wons, soit un peu moins 33 000 euros, qui lui ont été immédiatement confisqués.En août de l’année suivante, le ministère a lancé une procédure de coopération juridique internationale visant à demander la récupération de l’argent. Il s’est ensuite mis d’accord avec les autorités taïwanaises sur la procédure en question. Il s’agit du premier recouvrement d’un montant transféré par une arnaque téléphonique vers l’étranger à travers une coopération juridique internationale.