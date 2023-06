Aéroport : le contrôle de l’immigration pour les étrangers sera accéléré

Photo : YONHAP News

Face à l’afflux des visiteurs étrangers en Corée du Sud, le ministère de la Justice accélérera le contrôle de l’immigration à l’aéroport international d'Incheon.Alors que les passagers qui quittent le pays utilisent fréquemment le « Smart Entry Service » (SES), la procédure automatisée et rapide, basée sur les passeports biométriques, le temps pour entrer sur le territoire est beaucoup plus long. En effet, le temps d’attente peut aller jusqu’entre 11h et 17h à cause de la photographie du visage et de la collecte des empreintes digitales.Le ministère va déployer des agents supplémentaires aux heures de pointe et utiliser la zone de contrôle réservée aux citoyens sud-coréens pour les étrangers. Il améliorera également la vitesse du système informatique du contrôle et fera la promotion du SES pour les étrangers dotés d’un visa. Sur le long terme, il compte élargir ce service jusqu’aux voyageurs qui prévoient un court séjour au pays du Matin clair.Entre janvier et avril derniers, l’aéroport international d’Incheon a accueilli 14,2 millions de voyageurs. Cela correspond à un bond de 64 % par rapport à 2019, avant l’apparition de la pandémie de COVID-19, et de 740 % en glissement annuel.