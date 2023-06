Les employés soixantenaires sont plus nombreux que les 20-29 ans

Photo : YONHAP News

Les soixantenaires sont désormais plus nombreux que les vingtenaires sur le marché du travail. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs âgés de 60 à 69 ans s’est élevé à 4,4 millions le mois dernier, contre 3,8 millions de jeunes de 20 à 29 ans.Cette supériorité est observée depuis 2021 à cause du vieillissement démographique. Le nombre d’habitants d’une soixantaine d’années a bondi de 31 % ces cinq dernières années, alors que celui des individus dans la vingtaine a reculé de 3,6 %.De plus en plus de séniors cherchent un emploi notamment dans le but d’arrondir leurs fins de mois. Ce pourcentage a augmenté de 66,3 à 71,8 % entre mai 2018 et mai 2022.En effet, le taux d’activité des personnes âgées a réellement grimpé. Le mois dernier, 48,1 % des plus de 60 ans avaient un emploi, soit un record depuis le début des statistiques en juin 1999. Concernant les soixantenaires seuls, 59,7 % avaient un travail.Au sujet des 20-29 ans, leur taux d’emploi s’est établi à 62,3 %, enregistrant une hausse de 0,9 point par rapport à il y a un an.