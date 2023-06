Suneung : les questions extrêmement difficiles seront exclues

Photo : KBS News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, ont dévoilé cet après-midi les dispositifs visant à réduire les dépenses liées aux cours particuliers.Les deux parties ont notamment annoncé bannir les questions extrêmement difficiles du suneung, l’examen d’aptitudes pour les études universitaires. Ces questions qui servent à distinguer le niveau des meilleurs élèves ne sont pas souvent traitées dans l’enseignement public. Alors, elles sont pointées du doigt comme la raison pour laquelle les adolescents s’inscrivent dans des académies privées.A la place, l’exécutif développera d’autres méthodes d’évaluation pour maintenir un niveau de difficulté convenable. Ce changement sera appliqué dès les examens blancs de septembre prochain.Ensuite, les lycées spécialisés comme ceux privés autonomes, ceux de langues étrangères et ceux internationaux subsisteront. Leur abolition était un projet de l’ancienne administration de Moon Jae-in. Les autorités publiques comptent renforcer le test de compétences scolaires pour fournir un enseignement adapté à chaque élève. Enfin, elles resserreront également la vis contre les publicités mensongères ou exagérées des instituts privés liés à l’admission universitaire.Par ailleurs, le ministre de l’Education Lee Ju-ho a souligné encore une fois que le discours controversé du président Yoon Suk-yeol provenait simplement de sa volonté de lutter contre la surchauffe du marché de l’éducation privée et ne sous-endentait pas de rendre les examens plus faciles.