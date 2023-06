BOK : l’inflation baissera au-dessous de 3 % au milieu de l’année

Photo : KBS News

La hausse des prix à la consommation devrait tomber à moins de 3 % au milieu de cette année. C’est ce qu’a prévu la Banque de Corée (BOK) dans un rapport paru aujourd’hui.Selon la banque centrale, son augmentation resterait inférieure pendant un moment à l’indice d’inflation sous-jacente qui exclue l’alimentation et l’énergie, sur fond d’incertitudes considérables. L’institut a estimé que les prix à la consommation devraient rebondir pour frôler les 3 % fin 2023.Toujours d’après la BOK, parmi les facteurs qui influencent l’inflation, les cours internationaux du pétrole devraient s’accroître à cause de la reprise de l’économie chinoise et de la demande saisonnière. Cependant, il y a un risque de baisse dû au ralentissement économique des principaux pays et à leur politique monétaire restrictive.Il est aussi difficile de deviner les prix de l’alimentaire en raison du dérèglement climatique et de la possibilité de la suspension de l'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes.La revalorisation des frais de transport public du deuxième semestre et la fin de la diminution de la taxe d'accise sur les véhicules énergivores sont aussi susceptibles de faire monter les coûts de la vie.