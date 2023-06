Fumio Kishida : bientôt un nouveau sommet à Washington avec les président sud-coréen et américain

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a annoncé qu’il retrouverait bientôt aux Etats-Unis les présidents sud-coréen et américain pour un nouveau sommet. Selon l’agence Kyodo News et la NHK, Fumio Kishida en a fait état hier lors d’une réunion avec de hauts responsables de son parti, le PLD.Le chef du gouvernement nippon a alors affirmé que les relations Séoul-Tokyo se normalisaient rapidement, avant de souhaiter faire face plus activement à un environnement sécuritaire qui devient plus complexe, en étroite coordination trilatérale.Les trois leaders se sont entretenus brièvement le 21 mai en marge du sommet du G7, tenu à Hiroshima dans l’archipel. Joe Biden a alors manifesté son intention d’inviter à Washington Yoon Suk-yeol et Kishida pour des discussions supplémentaires.Hier, le dirigeant japonais a par ailleurs martelé ne pas pouvoir tolérer que les deux missiles balistiques tirés jeudi dernier par Pyongyang soient tombés dans la zone économique exclusive (ZEE) de son pays.