Exposition universelle 2030 : Yoon demande le soutien des expatriés en France à la candidature de Busan

Photo : YONHAP News

En visite en France, le président sud-coréen a demandé hier un grand soutien à la candidature de Busan pour accueillir l'Exposition universelle 2030 de la part des expatriés. C’était lors d’un dîner avec les ressortissants sud-coréens dans l’Hexagone.Selon Yoon Suk-yeol, l'exposition deviendra une « plateforme de solutions » destinée aux enjeux complexes auxquels fait face l'humanité d'aujourd'hui, « offrant des chances aux citoyens du monde et à leurs générations futures ». Avant d'ajouter que si la Corée du Sud est sélectionnée pour organiser cet événement, de nouvelles perspectives s'ouvriront au niveau de sa diplomatie.Le chef de l’Etat a ensuite rappelé que les 137 ans de relations bilatérales entre le pays du Matin clair et la France permettaient un progrès mutuel basé sur la solidarité et la coopération. Sans oublier de mentionner que les deux nations partagent les mêmes valeurs universelles dont la liberté, les droits humains et l'Etat de droit.Le numéro un sud-coréen a ainsi fait part de sa volonté de renforcer ce partenariat et l'échange de personnes dans des domaines variés, notamment dans les technologies de pointe. Il a d'ailleurs évoqué l'Agence des ressortissants sud-coréens à l'étranger, créée le mois dernier, pour servir de centre administratif et économique pour les expatriés.Le président Yoon s'exprimera en anglais à l'assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE) prévue aujourd'hui afin de promouvoir la candidature de Busan, la première ville portuaire sud-coréenne. Et un déjeuner avec son homologue français Emmanuel Macron sera également organisé à l’Elysée.