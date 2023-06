Le « Hallyu Town » connaît un grand succès auprès des Belges

Photo : YONHAP News

Le festival « Korean Culture Days », organisé le weekend dernier à Bruxelles, a rencontré un franc succès.Selon le Centre culturel coréen dans la capitale belge, l'événement intitulé cette année « Korean Culture Days ; Hallyu Town » s'est déroulé les 17 et 18 juin sur la place de Brouckère, rassemblant quelques 47 000 visiteurs, soit 18 % de plus que l'édition précédente tenue il y a deux ans. Ce chiffre représente d'ailleurs plus de 4 % de la population bruxelloise.La manifestation a été préparée pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l'Union européenne, permettant d’en apprendre beaucoup sur la culture coréenne.Les visiteurs ont notamment pu découvrir le « hanbok », l'habit traditionnel du pays du Matin clair et les jeux apparus dans « Squid Game », la fameuse série sud-coréenne diffusée sur Netflix, à la renommée planétaire. 40 entreprises sud-coréennes ont ouvert des stands pour présenter des produits « made in Korea ». Ce n'est pas tout. Etaient mis en avant des articles « k-beauty » de soin de la peau et d’autres alimentaires, entre autres. Ils ont tous été vendus avant même la fin du festival. En effet, l'Agence pour la promotion du commerce extérieur et des investissements de Corée (Kotra), a organisé le 16 juin, une rencontre entre les firmes sud-coréennes et celles locales. Un événement très fructueux avec à la clé 5 millions de dollars d'échanges interentreprises.Bien sûr, le concert de k-pop a été le moment le plus attendu des festivaliers. OnlyOneOf, CSR, Esang, un groupe de musique traditionnelle, et Paul Kim ont séduit les fans locaux, mais également d'autres pays voisins dont les Pays-Bas, l'Espagne ou encore le Danemark. Tous les morceaux ont été interprétés en coréen durant deux heures, mais la barrière de la langue ne s’est pas faite ressentir pour les passionnés de la k-pop. Une fan a d'ailleurs confié que ce qu'elle aime le plus dans la musique coréenne, c'est le côté échange entre les chanteurs et leur communauté, tout comme le partage entre les adeptes.De leur côté, les médias belges, tels que RTL et Le Soir, ont rapporté des scènes variées du festival et la popularité de la culture coréenne en Europe.