Le tribunal de Tokyo sanctionne des propos discriminatoires tenus envers une Japonaise d'origine coréenne

Photo : YONHAP News

Une photographe japonaise d'origine coréenne a obtenu gain de cause dans son procès contre un homme inculpé pour l’avoir discriminée sur les réseaux sociaux. D'après le journal nippon Mainichi Shimbun, le tribunal régional de Tokyo a condamné le prévenu à 330 000 yens de dédommagement, soit environ 2 125 euros, en faveur de Natsuki Yasda.Cette photographe, âgée de 36 ans, a découvert en décembre 2020 que son père était originaire de la Corée et a posté sur ses réseaux sociaux les documents relatant la recherche de ses racines. Or l’homme condamné les a commentés, tenant des propos discriminatoires. Il a écrit notamment qu'il était facile de deviner pourquoi son père avait caché son identité.La femme a alors intenté un procès contre lui et a demandé une compensation financière de 1,95 million de yens, l’équivalent de 12 560 euros. La justice a jugé que les expressions utilisées par le prévenu constituaient une infraction d'outrage qui dépasse le seuil de tolérance de la société. Le tribunal n'a toutefois pas reconnu l'incitation à la discrimination, comme le revendiquait la plaignante.Après sa victoire juridique, Yasda a souligné aux journalistes que le cas d'aujourd'hui ne révélait que la partie immergée de l'iceberg, avant de rappeler que la liberté d'expression ne signifie en aucun cas la liberté de discrimination.