Exposition universelle 2030 : Yoon Suk-yeol fait la promotion de Busan à Paris

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Paris, heure locale, pour défendre la candidature de Busan à l’Exposition universelle de 2030, Yoon Suk-yeol doit prendre la parole ce mardi après-midi devant l’assemblée générale du Bureau international des Expositions (BIE), dont le siège se trouve dans la capitale française.Selon son porte-parole, le président de la République doit peaufiner et répéter aussi jusqu’à ce matin son discours qui sera donné en anglais. « Avenir, Promesse, Récompense et Solidarité » seront les mots clés de son allocution.Lors de la présentation officielle de la candidature de la deuxième ville du pays du Matin clair devant un parterre de personnalités internationales, le chanteur Psy, le célèbre interprète de « Gangnam Style » montera lui aussi sur scène. Deux autres artistes, la soprano de renommée internationale Jo Su-mi et Karina, la leader du girls band aespa, s’adresseront, quant à elles, via un message vidéo.La voix du Bureau présidentiel de Yongsan a également annoncé que lors de la présentation, seront détaillés les avantages dont les pays participants pourront bénéficier si Busan accueille l’événement planétaire et que toutes les technologies des images numériques en 3D dont dispose la Corée du Sud seront mobilisées.Un autre responsable de la présidence a expliqué que le pays en profiterait pour montrer sa volonté de récompenser la communauté internationale pour l’aide qu’elle lui avait accordée dans le passé.Avant de s’exprimer devant l’assemblée du BIE, Yoon s’entretiendra en tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Avec au menu des discussions : la coopération technologique entre leurs nations en matière de centrale nucléaire et d’aviation et la question des droits humains en Corée du Nord. Les deux hommes échangeront aussi sur la collaboration sur les défis mondiaux entre la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nation unies et la Corée du Sud, qui vient d’être élue membre non permanent de cet organe.