Le HCDH appelle la Corée du Nord à ouvrir ses frontières

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme (HCDH) a appelé la Corée du Nord à ouvrir ses frontières, au lieu de s'isoler, dans un contexte de levée générale des mesures sanitaires liées au COVID-19.Lors de la 53e session du Conseil des droits de l'Homme tenue hier à Genève, Volker Türk a déploré que le royaume ermite s'était écarté des diverses opportunités de participer au système onusien des droits fondamentaux. Il a ainsi rappelé qu'aucune visite du rapporteur spécial n'avait été effectuée depuis 2017 et que le soutien technique proposé par l'institution n'avait pas été accepté non plus.Le chef du HCDH a alors exhorté le pays communiste à ouvrir ses portes et à rejoindre l'organe onusien sur les droits humains.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un maintient ses frontières fermées depuis début 2020 pour faire barrage à la propagation du COVID-19. D'où l'impossibilité pour les différentes branches onusiennes telles que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de mener leurs missions.