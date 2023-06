Choo Kyung-ho exhorte les conglomérats à investir davantage

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a rencontré aujourd’hui les patrons de plus de dix conglomérats qui font partie de la FKI, l’organisation patronale emblématique de Corée du Sud. Il en a profité pour les appeler à investir activement.Pour Choo Kyung-ho, le secteur privé est le fer de lance de l’économie nationale et son rôle est indispensable pour booster, fortement et rapidement, les activités économiques du pays. Quant au gouvernement, il œuvre pour alléger les différents obstacles réglementaires pour faciliter ses investissements.Celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a alors rappelé que l’exécutif continuait de procéder à de telles déréglementations afin de soutenir en particulier les technologies stratégiques nationales comme celles de semi-conducteurs et poursuivrait tous ses efforts possibles pour créer un environnement favorable aux affaires.Choo a expliqué que l’administration de Yoon Suk-yeol avait réintroduit le dispositif fiscal visant à diminuer le montant de l'impôt pour la première fois en 12 ans. Avant de détailler que ce crédit d’impôt peut aller jusqu’à dix à 11 % pour les grands groupes et les firmes de taille intermédiaire et à 13 % pour les PME.Le gouvernement a organisé la réunion d’aujourd’hui afin d’écouter les avis des chaebols avant l’annonce prochaine de sa politique économique à appliquer entre juillet et décembre.