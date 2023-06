IMD : la Corée du Sud recule à la 28e place du classement sur la compétitivité nationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a perdu, cette année, une place pour se retrouver au 28e rang dans le classement mondial de la compétitivité nationale de l’Institute for Management Development (IMD) de Lausanne en Suisse. Un total de 64 pays ont été étudiés. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son ministère de l’Economie et des Finances dans un communiqué de presse.Le recul du pays du Matin clair s’explique notamment par la dégradation de la situation budgétaire de l’Etat.Pourtant, la Corée du Sud a gagné huit échelons pour se classer cette année à la 14e place dans la catégorie des résultats économiques. Il s’agit de sa meilleure performance. Elle conserve par ailleurs sa position de l’an dernier en termes d’infrastructures et d’efficacité des entreprises, à la 16e et à la 33e respectivement. A contrario, le pays a cédé deux places dans la section « mauvaise efficacité de son gouvernement » pour prendre cette année la 38e place.Le trio de tête est occupé par des nations européennes : le Danemark, l’Irlande et la Suisse dans l’ordre.