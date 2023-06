Traitement des malades en état critique : le rôle des grands hôpitaux sera renforcé

Photo : YONHAP News

Suite aux décès croissants causés par le manque de places dans les urgences, le gouvernement a décidé de renforcer les critères appliqués aux hôpitaux généraux de rang supérieur, notamment celui lié aux traitements des pathologies graves et aux urgences.Un hôpital général de rang supérieur est un établissement médical qui dispose de plus de 20 départements et de capacités d’accueil en soins intensifs. C'est le ministre de la Santé qui les désigne ou procède au renouvellement tous les trois ans. Actuellement, il y en a 45 dans le pays.Les critères à satisfaire pour être choisis seront renforcés et centrés sur les soins aux patients en état critique. Autrement dit, pour avoir la meilleure notation, les hôpitaux doivent prendre en charge le plus grand nombre de malades en état critique et réduire le nombre de patients atteints d'infections bénignes. La prise en charge des personnes touchées par des maladies rares donnera également plus de points.Des nouveaux critères sont également créés pour l'évaluation préliminaire qui détermine la désignation finale des hôpitaux généraux de rang supérieur. Il s'agit de la proportion des consultations et des traitements des patients, notamment les jeunes, souffrant de pathologies graves qui se rendent aux urgences.Par ailleurs, les centres de soins classés à ce niveau doivent se doter de places d'hospitalisation destinées aux services d'obstétrique et de gynécologie, tout comme de pédiatrie et destiné aux adolescents.La réponse aux maladies infectieuses contrôlées par l'Etat influencera elle aussi le classement des établissements médicaux dans le rang d'hôpital général de rang supérieur.