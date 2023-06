Exposition universelle 2030 : la candidature de Busan est un enjeu national

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen se mobilise pour faire la promotion de la candidature de Busan à l'organisation de l’Exposition universelle de 2030. Pour cela, il est arrivé hier à Paris, où chaque pays candidat présente son projet devant l’assemblée générale du Bureau international des Expositions (BIE).Yoon Suk-yeol s’était engagé à le faire avant même son investiture. Et après sa prise de fonctions, il en a fait un des chantiers prioritaires nationaux et de ce fait, mis sur pied une task force dédiée sous son autorité.Son Premier ministre, les patrons de plusieurs entreprises ou encore des personnalités ont fait le tour du monde pour solliciter le soutien des nations qu’ils ont visitées. Si le chef de l’Etat s'est lancé dans une opération aussi intense pour décrocher cet événement planétaire, c’est parce que ses retombées économiques sont de taille, quatre fois plus importantes que la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques. Organisées tous les cinq ans, les Expositions universelles durent pendant six mois maximum. Et les pays hôtes construisent d’extraordinaires pavillons.Dans le passé aussi, le pays du Matin clair a accueilli cet événement à Daejeon et à Yeosu, mais celui de 2030 aura lieu avec un thème plus global et sur une surface illimitée.L’administration Yoon estime que si Busan réussit à l’organiser, elle pourrait recevoir pas moins de 50 millions de visiteurs. De plus, la manifestation pourrait créer environ 500 000 emplois et ses retombées économiques atteindre 61 000 milliards de wons, l’équivalent de 43,6 milliards d’euros.Quatre villes sont en lice : outre Busan, Rome, la capitale italienne, Riyad, celle de l’Arabie saoudite et Odessa en Ukraine. Le pays hôte sera élu à bulletin secret le 28 novembre par les 179 Etats membres du BIE.La présentation d’aujourd’hui est considérée comme étant déterminante pour leur choix. Yoon Suk-yeol sera le dernier à prendre la parole. Il donnera son discours en anglais. Le chanteur Psy, le célèbre interprète de « Gangnam Style », montera lui aussi sur scène. Deux autres artistes, la soprano de renommée internationale Jo Su-mi et Karina, la leader du girls band aespa, s’adresseront, quant à elles, via un message vidéo.