Un commandement des opérations de drone verra le jour

Photo : YONHAP News

Un nouveau décret présidentiel doit être entériné aujourd’hui en conseil des ministres. Il s’agit de créer un commandement des opérations de drone afin de faire face aux provocations nord-coréennes à l’aide de cet aéronef sans équipage. C’est ce qu’a annoncé la Premier ministre qui a présidé la réunion.Han Duck-soo a alors tenu à rappeler que l’an dernier, le Nord a fait voler ses engins dans l’espace de son voisin du Sud, et ce bien sûr sans permission, avant d’ajouter que pour réagir à de nouvelles bravades de cette nature, de façon efficace et écrasante, le commandement en question verra le jour.Dans le même temps, le chef du gouvernement a enjoint le ministère de la Défense et l’état-major interarmées (JCS) à déployer tous leurs efforts afin que le nouveau QG puisse accomplir sa mission au plus vite et parfaitement. Il a poursuivi que le régime de Kim Jong-un doit comprendre qu’aucune tentative de « secouer la Corée du Sud et la communauté internationale » ne réussira.C’est en avril dernier que le ministère a notifié au préalable l’établissement du décret présidentiel permettant le lancement du commandement, avec à sa tête un général.