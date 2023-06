Hausse des prix : le ramyeon n’est pas le seul produit touché

Photo : YONHAP News

Le ramyeon est un plat de nouilles instantanées vendu dans un sachet ou dans un bol jetable. Rapide et bon marché, il est apprécié des sud-Coréens, jeunes ou moins jeunes. Ce qui préoccupe depuis quelques temps les habitants du pays du Matin clair, c’est la hausse de son prix. Car comparé à janvier 2022, il a augmenté de 13 %.Le vice-Premier ministre à l’Economie a réagi. Pour Choo Kyung-ho, il est temps d’étudier sa baisse, d’autant plus que le coût de la farine de blé – son ingrédient principal – à l’international a fléchi. Mais le ramyeon serait-il le seul aliment dont l’ajustement du tarif est nécessaire ? D’après une enquête menée par les journalistes de la KBS, il n’est pas le seul à avoir vu son prix s’envoler.En effet, il a fallu payer cette année 29, 21 et 20 % de plus comparé à l’année dernière pour acheter de la farine pour les galettes, des pâtes à l’italienne ainsi que du pain. Mais tout comme le ramyeon, leurs prix sont gelés bien que celui de la farine a tendance à baisser ces derniers temps.Précisons que le tarif du blé avait atteint des sommets sur le marché international en mai 2022. Ici, au pays du Matin clair, c’est quatre mois plus tard qu’il a coûté le plus cher lors de l’importation. Et actuellement il est 20 % moins élevé par rapport à la période d’avant la guerre de Corée.Les consommateurs ne peuvent qu’être mécontents. Une ménagère, du nom de Yook Ok-ja et qui vit à Séoul, s’est plaint au micro en disant que ce n’est pas un problème qui est apparu du jour au lendemain. Les prix montent à une vitesse incroyable lorsqu’ils augmentent, mais ne baissent jamais.Un avis soutenu par la secrétaire générale du Conseil des organisations des consommateurs de Corée. Selon Lee Jung-soo, dès que le prix des matières premières croît, celui des produits grimpe rapidement. Par contre, lorsqu’il baisse, cela n’a qu’un effet tardif et minime. Et en effet, le ramyeon n’est pas le seul produit témoin. C’est le cas d’autres aliments transformés à partir de la farine de blé.Que disent alors les producteurs ? D’après eux, il est difficile de faire un pas en arrière, d’autant plus que le prix du sucre s'est élevé, tout comme les coûts d’électricité et de main d’œuvre.