Météo : important épisode de pluie dès ce soir

Photo : YONHAP News

Alors que le temps était caniculaire hier, les averses ont rafraîchi ce mardi les habitants du pays du Matin clair. Les précipitations ont débuté, dans certaines régions dans l’après-midi, voire dans la soirée, et s’intensifieront durant la nuit. Tout le territoire devrait être concerné.Dans la matinée, le ciel était indécis, entre nuages dans la moitié ouest et grand soleil dans le sud-est. En revanche, passé midi, il s’est homogénéisé. Des stratus ont survolé tout le pays. La pluie rythmera ensuite la soirée et la journée de demain.Concernant les températures, une baisse notable a été recensée. Après les valeurs très élevées de la veille, le mercure est retombé à 28°C à Séoul, à 26°C à Gangneung et à Busan ou encore à 25°C sur l’île méridionale de Jeju. Les villes de Daejeon, Gwangju et Daegu sont, pour leur part, restées à 30°C, la maximale.