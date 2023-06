Yoon Suk-yeol : la France est un vrai allié de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En visite en France, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol tient aujourd’hui un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron à l’Elysée. Tout juste avant, les deux dirigeants sont apparus pour rendre public un communiqué de presse conjoint.A cette occasion, le numéro un français a tout d’abord souhaité la bienvenue au couple présidentiel sud-coréen. Il a ensuite félicité la Corée du Sud pour avoir été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Avant d’ajouter que Paris soutenait Séoul pour résoudre la crise nucléaire nord-coréenne.Le chef de l’Etat sud-coréen a, pour sa part, qualifié la France de « vieil ami de la République de Corée », en rappelant que c’est un vrai allié qui a accouru vers lui lorsque sa liberté et sa paix ont été menacées lors de la guerre de Corée. D’après lui, c’est grâce aux sacrifices de 3 421 vétérans de l’Hexagone que la Corée du Sud a pu devenir une puissance économique, une nation qui a pu réaliser un film comme « Parasite » et un pays de la k-pop que les jeunes Français adorent. Avant d’ajouter que sa patrie souhaitait contribuer à créer une région indopacifique libre, pacifique et prospère. Et pour le réaliser Séoul coopérera étroitement avec Paris.Le président Yoon n’a pas oublié non plus de demander l’intérêt du président Macron ainsi que du peuple français pour la candidature de Busan à l'organisation de l’Exposition universelle de 2030.Les deux leaders ont aussitôt quitté la salle pour prendre leur déjeuner qui sera suivi d’un tête-à-tête. Une grande partie de leurs discussions sera dominée par le renforcement de la coopération dans le domaine économique ainsi que dans celui l’industrie du futur.