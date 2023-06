Yoon Suk-yeol : Busan est prêt à accueillir l’Exposition universelle

Photo : YONHAP News

Le président de la République a sollicité mardi le soutien à la candidature de Busan pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2030. C’était lors de la 172e assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE), à Paris.Concernant la promotion de la ville portuaire, le chanteur Psy et Chin Yang-gyo, professeur de l’université Hongik, chargé de l’élaboration du plan directeur de l’Exposition, ainsi que Lee Soo-in, fondatrice d’Enuma, une start-up spécialisée dans les technologies liées à l’éducation, ont accompagné Yoon Suk-yeol. Et l’architecte français Dominique Perrault, Karina, membre du groupe féminin de k-pop aespa, ainsi que la soprano Jo Su-mi ont transmis leurs messages de soutien dans des messages vidéo enregistrés. L’interprète de « Gangnam Style » a surtout mis l’accent sur le côté culturel de l’Exposition en citant la vague coréenne, représentée par la k-pop, la série « Squid Game » et le film « Parasite ».Le chef de l'Etat a pris le relais en soulignant que la grande ville du sud-est constituait à la fois une porte d’entrée en Eurasie et une de sortie vers l’océan. Il a expliqué que l’Exposition universelle à Busan deviendrait une plateforme de solutions qui répond aux crises complexes auxquelles fait face l’humanité et un lieu de rencontre qui créera de nouvelles opportunités dans les affaires.Selon le numéro un sud-coréen, le pays du Matin clair mène actuellement un total de 1 258 projets d’aide publique au développement auprès d’Etats membres du BIE. En citant « l’Initiative de Busan », Yoon a déclaré que Séoul se mettrait en avant pour partager les expériences de développement du pays avec la communauté internationale et résoudre les problèmes auxquels est confrontée l’humanité.Quant à l’ampleur de l’exposition, le président Yoon a promis de rassembler plus de 110 nations, le plus grand nombre d’Etats participants. Avant d’ajouter qu’il en ferait un événement où ces derniers pourront présenter librement leurs propres culture, tradition et technologies. Il n’a pas oublié de rappeler les dernières expositions tenues sur le territoire sud-coréen, respectivement en 1993 à Daejeon et en 2012 à Yeosu, afin d’affirmer que la Corée du Sud détient déjà le savoir-faire et qu’elle est prête à accueillir de nouveau l’Exposition.En soulignant que l’Exposition universelle de Busan restera dans les mémoires comme une édition où la logique de concurrence est remplacée par la valeur de la solidarité, Yoon Suk-yeol a fini son discours en disant rendez-vous à Busan en 2030.L’élection du pays hôte de l'Exposition universelle 2030 est prévue en novembre.