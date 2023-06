Bureau présidentiel : Séoul et Paris vont coopérer davantage pour faire face à la menace de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue français Emmanuel Macron ont tenu, mardi, un sommet à l’Elysée. C’était juste avant la présentation du président Yoon à l’assemblée générale du Bureau international des expositions en vue d’accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, lors de ce nouveau tête-à-tête, les deux leaders ont décidé d’élargir considérablement la coopération Séoul-Paris à plusieurs niveaux. D’après le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Kim Tae-hyo, tout en condamnant les provocations de Pyongyang qui violent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Yoon et Macron ont affirmé la nécessité d’agir fermement envers le régime de Kim Jong-un et ce du niveau de la communauté internationale. Ce n’est pas tout. Lorsque le numéro un sud-coréen a expliqué les efforts de son pays pour faire connaître la violation des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle, son interlocuteur a proposé de travailler main dans la main pour les améliorer.Parmi les autres thèmes qui étaient à l’ordre du jour : la construction de chaînes d’approvisionnement stables et la collaboration dans l’industrie du futur comme l’aviation et l’espace. La réforme des retraites, un sujet brûlant dans l’Hexagone tout comme au pays du Matin clair, ne semble pourtant pas avoir été évoquée.A travers un communiqué de presse conjoint présenté avant leur sommet, le locataire de l’Elysée avait déjà félicité l’élection de la Corée du Sud comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu. Tout en soulignant que son hôte était aux avant-postes du soutien envers Kyiv, le président Yoon avait, quant à lui, réaffirmé son engagement de travailler ensemble avec la communauté internationale pour la paix en Ukraine. Et en qualifiant la France de « vieil ami de la République de Corée », il avait aussi fait part de la volonté de son pays de contribuer à la création d’une région indopacifique libre, pacifique et prospère, et ce avec son allié français.