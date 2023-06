Biden maintient la déclaration d'urgence nationale concernant Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président américain a renouvelé la déclaration de l'état d'urgence nationale concernant la Corée du Nord. Dans un message envoyé mardi au Congrès, Joe Biden a indiqué que Pyongyang constitue toujours une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie de son pays et qu'il est de ce fait nécessaire de maintenir l'urgence nationale décrétée contre le royaume ermite.Pour justifier ce maintien, le numéro un des Etats-Unis a notamment invoqué « l'existence et le risque de prolifération de matières fissiles utilisables à des fins militaires dans la péninsule coréenne ». Il a également estimé que « les actions et les politiques de la Corée du Nord, y compris sa poursuite de programmes nucléaires et balistiques, déstabilisent la péninsule et mettent en péril les forces armées des USA, leurs alliés et leurs partenaires commerciaux dans la région ». Avant d'ajouter que le régime de Kim Jong-un poursuit « d'autres actions et politiques provocatrices, déstabilisantes et répressives ».L'administration américaine a déclaré pour la première fois l'urgence nationale concernant le royaume ermite en 2008 via le décret exécutif 13466 en mentionnant les menaces nucléaires et balistiques émanant du pays communiste. Depuis, elle renouvelle sa déclaration chaque année.En vertu de la loi sur les urgences nationales, promulguée en 1976, le président américain peut déclarer une urgence nationale et étendre ses pouvoirs exécutifs en cas de nécessité.