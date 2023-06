Pyongyang cherche à rétablir son honneur avec une parade militaire d’envergure

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble préparer une parade militaire de grande envergure. C’est ce qu'a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA).Sur des images prises jeudi dernier par la société américaine Planet Labs, plusieurs forces armées et véhicules militaires ont été repérés sur un camp d’entraînement, situé près de l’aéroport de Mirim, à Pyongyang.Jeong Seong-hak, chercheur à l’Institut coréen pour la stratégie de sécurité (KOISS), a estimé que le nombre de soldats serait entre 4 000 et 8 000 et celui d’engins motorisés entre 700 et 800. Cho Han-beom, chercheur sénior à l’Institut coréen pour l'unification nationale (KINU), a présumé, quant à lui, que beaucoup plus de force militaire serait mobilisée pour l'occasion. Il a appuyé son propos en précisant qu’en général, ces entraînements ont lieu séparément et à divers endroits de l’aérodrome. A en croire les experts, il s’agit de préparatifs pour une parade organisée à l’occasion de la fin de la guerre de Corée. La cérémonie devrait avoir lieu le 27 juillet.Pyongyang aurait commencé à répéter la démonstration militaire vers le milieu du mois dernier. Cependant, depuis fin mai, soit le dernier tir de son premier satellite espion qui a mal tourné, les forces armées ont disparu des camps d’entraînement. La radio américaine basée à Washington a fait savoir toutefois qu’elles sont réapparues le 10 juin et ont repris les répétitions le lendemain. Le royaume ermite devrait avoir l’intention de rétablir son honneur terni par l’échec du lancement et de se vanter de sa puissance militaire.