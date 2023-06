Photo : YONHAP News

Bientôt 10 millions ? 9 millions, pour l’instant, c’est le nombre cumulé de personnes qui sont allées voir « The Roundup : No Way Out » dans les salles obscures en Corée du Sud. C’est un exploit en seulement 21 jours après sa sortie officielle au pays du Matin clair.Signé Lee Sang-yong, ce film d’action raconte les aventures du policier Ma Seok-do qui lutte contre un trafic de drogue impliquant des yakuzas japonais. Le rôle principal est incarné par le fameux acteur américain d’origine coréenne Ma Dong-seok, appelé également Don Lee.Le cap des 10 millions sera sans doute franchi début juillet. Dans ce cas-là, « The Roundup : No Way Out » deviendra le deuxième film de la série « Crime City » à être vu par plus de 10 millions de spectateurs.