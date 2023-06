Les Etats-Unis réitèrent leur engagement envers la défense de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Pentagone a réaffirmé que l'engagement des Etats-Unis pour la défense de la Corée du Sud et du Japon reste inébranlable dans un contexte marqué par les menaces nord-coréennes qui pèsent sur la paix dans la région.Lors d'un briefing tenu mardi, la porte-parole adjointe du département américain de la Défense a été interrogée sur l'éventualité des USA d'abattre le satellite de reconnaissance que la Corée du Nord s'apprête à lancer de nouveau, étant donné que le régime a annoncé qu'il y procéderait sans notifier à l'avance l'Organisation maritime internationale (OMI). En guise de réponse, Sabrina Singh a indiqué que les actions menées par Pyongyang au cours des dernières semaines, y compris son lancement de satellite espion, constituent clairement des violations des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu. Avant d'ajouter que le pays communiste s'y adonne de plus en plus pour déstabiliser la paix et la sécurité dans la région.La porte-parole a ensuite souligné que l'engagement de son pays envers la défense de ses alliés sud-coréen et japonais ne se laissera pas ébranler par les actions déstabilisatrices continues du royaume ermite.Quant à la question de savoir si le système de défense anti-missile sud-coréano-américain est actuellement à l'œuvre, Singh s'est contentée de répondre que Washington continue de conduire et de coordonner les exercices avec Séoul, sans pour autant entrer dans les détails.Pour rappel, Pyongyang a tenté le 31 mai de lancer une fusée transportant un soi-disant satellite de reconnaissance militaire, mais celle-ci s'est abîmée en mer Jaune. Le régime de Kim Jong-un avait alors annoncé qu'il procéderait à un nouveau tir dans les plus brefs délais.