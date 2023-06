Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’a pas réussi à battre le Salvador, mardi soir, en amical, au stade de la Coupe du monde de Daejeon. Le match s’est terminé sur le score de 1 à 1.Les hommes de Jürgen Klinsmann ont pourtant dominé la rencontre. Hwang Ui-jo a ouvert la marque à la 49e minute. Cependant, les joueurs comme le public ont été douchés par l’égalisation d’Alex Roldan à la 87e.L’heure est à présent au premier bilan du nouveau sélectionneur arrivé le 27 février dernier. Après quatre matches à la tête de la sélection sud-coréenne, il ne compte aucune victoire. L’entraîneur allemand comptabilise deux nuls, face à la Colombie, lors de sa première sur le banc des guerriers de Taegeuk, et face au Salvador donc, et deux défaites, contre l’Uruguay et le Pérou.