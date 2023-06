Frais d’électricité : maintien à 5 wons par kWh au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Les frais d’électricité resteront inchangés pour la période de juillet à septembre après deux trimestres d'affilée en hausse. C’est ce qu’a annoncé ce matin la Kepco, la plus grande société d’électricité sud-coréenne.En Corée du Sud, une facture d’électricité est composée de quatre éléments différents. Alors que les frais ajustés aux coûts du carburant, l’un de ces facteurs, peuvent augmenter ou baisser au maximum de 5 wons par kWh, ils avaient déjà crû de la valeur maximale. Les trois autres ne seront pas modifiés non plus.Le gel est survenu dans un contexte où des relèvements consécutifs pèsent lourdement sur les entreprises et les classes défavorisées depuis l’année dernière. La nécessité de stabiliser les prix en serait aussi l’une des causes.Le deuxième vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Kang Kyung-seong, avait déclaré le 14 juin que ce ne serait pas facile d’augmenter les frais d’électricité compte tenu du fardeau imposé aux sud-Coréens. Et, le vice-Premier ministre à l’Economie Choo Kyung-ho a souligné récemment lui aussi qu’il faudrait contrôler l'envolée des tarifs des services publics.D’un autre côté, la marge négative de la Kepco se rétrécit progressivement grâce à la stabilisation des coûts de l’énergie à l’échelle internationale. Elle a été de 17,2 wons en janvier, puis de 14,5 wons en février avant de bondir à 34 wons en mars et de retomber à 7,8 wons en avril.Pour rappel, le gouvernement a rehaussé les prix de l’électricité de 13,1 wons par kWh au premier trimestre et de 5,3 % sur un an le trimestre suivant. Cependant, certains affirment toujours qu’il faudrait une valorisation supplémentaire pour faire diminuer le déficit accumulé par la compagnie d'électricité qui s’élève à un peu moins de 32 milliards d’euros. L’exécutif a estimé, plus tôt, la limite de la majoration des frais d’électricité à 51,6 wons pour cette année, et ce pour améliorer la santé financière de la Kepco.