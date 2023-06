THAAD : l’étude des répercussions sur l’environnement s’achève

Photo : YONHAP News

L’étude des répercussions du bouclier antimissile américain THAAD de la base de Seongju sur l’environnement est terminée. C’est ce qu’ont annoncé, aujourd’hui, le ministère de la Défense et celui de l’Environnement.Un examen global avec des experts sur des données fournies par l’Armée de l’air et l’Association coréenne de promotion de la radio (RAPA) a été mené. Résultat : l’incidence des ondes électromagnétiques émises par la base située dans la province de Gyeongsang du Nord sur le corps humain et les environs est minime. Leur valeur maximale mesurée sur le terrain n’atteignait que 0,2 % de la limite définie pour protéger les êtres humains.Pour le moment, un bouclier antimissile américain est disposé provisoirement sur la base suite à une simple étude des répercussions sur l’environnement en 2017. Les travaux d’aménagement du site ne sont pas encore achevés.Pour rappel, le ministère de la Défense avait offert, en septembre dernier, une partie de ce lieu aux forces américaines. Il leur a aussi permis de transporter librement des provisions, des forces armées et des équipements pour faciliter la réalisation de leurs missions sur la base.