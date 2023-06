Séoul condamné à dédommager le fonds américain Elliott

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a été condamné à verser des dommages et intérêts à Elliott Investment Management à l'issue d'une procédure de règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE).Selon le ministère sud-coréen de la Justice, la Cour permanente d'arbitrage (CPA), basée à la Haye, a statué mardi sur une demande de compensation déposée par le fonds spéculatif américain à l'encontre de l’exécutif sud-coréen et a ordonné à ce dernier de payer au plaignant 69 milliards de wons. Cette somme équivalente à 53,5 millions de dollars représente environ 7 % du montant réclamé par la société new-yorkaise.En juillet 2018, le fonds Elliott avait saisi la justice internationale en réclamant une indemnisation des pertes financières qu'il aurait subies en raison de la pression illégale exercée sur lui en 2015 par l'administration de Park Geun-hye pour approuver la fusion de Cheil Industries et de Samsung C&T Corporation dans laquelle il détenait une participation de 7,1 %.