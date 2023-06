Exportations : en hausse lors des 20 premiers jours de juin

Photo : YONHAP News

Les exportations effectuées lors des 20 premiers jours de juin ont augmenté de 5,3 % en glissement annuel pour atteindre 32,8 milliards de dollars. Selon les données du Service des douanes, le chiffre a suivi une courbe descendante pendant huit mois jusqu’à mai avant de rebondir. Le montant quotidien moyen qui prend en compte le nombre de jours travaillés a reculé de 2 %.Par article, les automobiles et les navires ont grimpé de 110,1 et de 148,7 % respectivement. Par contre, les semi-conducteurs et les produits pétroliers ont connu une baisse de 23,5 et de 36 %.Les ventes à destination des Etats-Unis, de l’Union européenne et du Japon se sont renforcées. Par contre, celles vers la Chine, le Vietnam et Singapour ont diminué.En ce qui concerne les importations, elles ont régressé de 11,2 % à 34,5 milliards de dollars. Celles du pétrole brut et du gaz ont chuté en raison de la stabilisation des prix des énergies et des matières premières. Cependant, les achats de machines et d’équipements de fabrication de semi-conducteurs se sont accrus.La balance commerciale a affiché 1,6 milliard de dollars de déficit. Il s’agit d’un niveau inférieur à celui du mois dernier. Les pertes cumulées de cette année s’élèvent jusqu’à présent à 29 milliards de dollars.