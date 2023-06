Hallyu : les séries télévisées et la k-pop de retour en Chine

Photo : KBS News

Suspendus pendant des années après l’apparition de la pandémie de COVID-19, les échanges culturels entre Séoul et Pékin commencent à reprendre. Au Shanghai TV Festival qui se tient du 19 au 23 juin, le pavillon sud-coréen a fait son retour après quatre ans d’absence. Sa présence est due à la collaboration de plusieurs chaînes de télévision et d’agences de divertissement.Lors de cet événement, qui est d’une ampleur inégalable en Asie de l’Est dans ce domaine, la KBS tente de pénétrer le marché chinois avec ses séries comme « Pure Boxer », dont la diffusion est prévue au second semestre, et « The Real has come ! ».La radio-télévision publique sud-coréenne a su être toujours au cœur de la hallyu, la vague culturelle coréenne. « Les descendants du soleil » a suscité un engouement spectaculaire dans toute l’Asie, tandis que « The King's Affection » a remporté un prix aux Emmy Awards l’année dernière, une première pour un feuilleton « made in Korea ».Un responsable de la chaîne taïwanaise GTV a affirmé que les dramas de la première chaîne sud-coréenne, qui abordent principalement la famille et des histoires émouvantes, plaisent à ses spectateurs.La k-pop est aussi repartie en douceur. Le concert « Music Bank World Tour », organisé à Paris en avril dernier, a vu s’écouler ses 33 000 billets en un clin d’œil. La maison-mère de KBS WORLD Radio prévoit de tenir une nouvelle édition en Amérique du Sud au deuxième semestre.Par ailleurs, la chaîne télévisée KBS WORLD est disponible désormais dans 142 pays, 20 ans après sa fondation. Elle propose des programmes en coréen quasiment en temps réel avec des sous-titres en plusieurs langues. La chaîne YouTube KBS WORLD TV offre aussi un accès facile aux contenus audiovisuels du pays du Matin clair à ses 19 millions d’abonnés issus du monde entier.Vingt ans après le début de l’ère de la hallyu, avec la série « Winter Sonata », la KBS évolue pour s’adapter à la tendance des fans à suivre des contenus en temps réel.