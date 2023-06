Le ministère des Affaires étrangères crée le groupe de renseignements diplomatiques

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères vient de fonder le « groupe de renseignements diplomatiques ». Il s’agit d’un organisme chargé de rédiger des rapports avec les données recueillies depuis le siège principal et les 167 missions diplomatiques à l’étranger pour les remettre au Bureau présidentiel de Yongsan. Il a une forme de groupe de travail temporaire.Son porte-parole Lim Soo-suk a déclaré ce matin que des efforts ont toujours été déployés pour renforcer le rôle du ministère d’analyser et de rapporter les relations avec les pays étrangers ainsi que les circonstances internationalesPour réaliser les visions du gouvernement, d’après le ministère, il est essentiel de passer en revue les enjeux qui entourent le pays du Matin clair, avant de rappeler qu’un tel organisme a déjà existé dans le passé. Il a expliqué que le calendrier diplomatique était rempli au premier semestre et que l’exécutif avait différents dossiers à traiter, c’est pourquoi une analyse approfondie était nécessaire dans le domaine diplomatique.