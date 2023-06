Météo : mercredi maussade au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Les averses de la nuit passée se sont pratiquement toutes arrêtées ce mercredi. Dans l’ouest du pays, elles se sont calmées dès ce matin alors qu’à l’est quelques centimètres de pluie sont attendus d’ici la fin de la journée. Météo-Corée table sur 5 à 30 mm, notamment dans les provinces de Gangwon, de Chuncheong du Nord et de Gyeongsang.Le ciel a été aujourd’hui très nuageux et les températures ont baissé. Gangneung est tombé à 24°C, Séoul, Gwangju et Busan ont observé 26°C et Daejeon à 27°C. En revanche l’île méridionale de Jeju a augmenté trois degrés par rapport à la veille, à 28°C. La maximale, de 29°C, a été enregistrée à Daegu.Par ailleurs, Météo-Corée prévoit que les premières moussons de l’année tomberont ce dimanche à Jeju et sur certaines parties du littoral sud.