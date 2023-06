Yoon Suk-yeol débute sa visite d’Etat au Vietnam

Photo : YONHAP News

Après un déplacement à Paris pour défendre la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030, Yoon Suk-yeol entame aujourd’hui une visite d’Etat au Vietnam, qui s’étendra jusqu’à samedi.Son programme est chargé et placé sous le signe de la coopération et l’amitié entre les deux pays. Le président de la République doit rencontrer les Vietnamiens qui apprennent le coréen, se rendre aussi à une foire pour le partenariat bilatéral ou encore assister à une soirée pour les échanges culturels.Demain, le numéro un sud-coréen sera reçu par son homologue Vo Van Thuong pour un sommet. Il s’entretiendra également en tête-à-tête avec plusieurs autres dirigeants. Parmi eux le secrétaire général du Parti communiste et le Premier ministre. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, leurs discussions porteront pour l’essentiel sur les moyens d’élargir les relations Séoul-Hanoï, déjà hissées à celles de partenariat stratégique global.Une importante délégation économique accompagne Yoon. Forte de plus de 200 membres, elle comprend notamment les patrons des trois premiers conglomérats du pays du Matin clair : Samsung, SK et Hyundai Motor.