Yoon Suk-yeol propose la création d'un organisme international pour établir des normes numériques

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a lancé « l'Initiative Paris », qui appelle à établir des normes sur le numérique.Lors du Forum de la vision numérique de Paris tenu ce mercredi, heure locale, à l'université de la Sorbonne dans la capitale française, Yoon Suk-yeol a ainsi souligné les principes éthiques liés à la technologie numérique, qui doivent « contribuer à promouvoir la liberté, sans jamais servir à l'opprimer ».Le chef de l’Etat a expliqué qu'aujourd'hui, dotée de la capacité créative, qui était jusqu'ici considérée comme la compétence propre à l'humanité seule, l'intelligence artificielle (IA) présente des performances magnifiques en collaboration avec les humains. Ce qui provoque pourtant de grandes confusion et ambiguïté à propos de la source et des questions juridiques de cette créativité.Selon le président Yoon, certes, la civilisation humaine s’est développée grâce aux technologies. Mais, il a déploré que ces dernières ont également généré le dérèglement climatique, des inégalités, la régression de l'humanité, les armes de destruction massive et le dysfonctionnement de la démocratie, entre autres.Le numéro un sud-coréen a mis en avant que de nombreux pays, dont la Corée du Sud, préparent une « déclaration sur les droits numériques », des normes relatives au développement et à l'usage des technologies numériques, dans le but de respecter la liberté et la dignité de l'humanité, et de promouvoir son bien-être. Avant d'ajouter qu'il faut réduire l'écart et généraliser l'habileté numérique.Yoon Suk-yeol en a profité pour proposer la création d'un organisme international dont la mission principale serait d'établir des normes dans ce domaine, probablement sous la tutelle de l'Organisation des Nations unies.Etaient présents notamment au forum Markus Gabriel, professeur à l'université Bonn, Raja Chatila, professeure à la Sorbonne, Maurice Lévy, ancien président de Publicis, le romancier Bernard Werber et Fleur Pellerin, la première personnalité d'origine asiatique à avoir été ministre au gouvernement français.