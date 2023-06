VNA : Yoon Suk-yeol souhaite renforcer la coopération sécuritaire avec le Vietnam

Photo : YONHAP News

Hier, la veille de l’arrivée du président sud-coréen au Vietnam, l’agence de presse locale VNA a publié une interview écrite avec lui.Lors de cet entretien ayant pour titre « la Corée du Sud et le Vietnam ouvrent un nouveau chapitre de leur coopération bilatérale », Yoon Suk-yeol a affiché sa volonté de poursuivre la coopération sécuritaire avec Hanoï, en particulier en matière maritime, pour installer un ordre fondé sur des règles dans la région indopacifique. Il a également souhaité élargir celle dans le domaine de l’armement, et ce en se basant sur les technologies de son pays, dont l’excellence a été prouvée sur le marché mondial.Le Vietnam est le premier Etat de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) qu’il visite depuis sa prise de fonction en mai 2022. Autant dire que l’enjeu de son voyage est important. Pour le dirigeant sud-coréen, c’est l’année de démarrage des relations de partenariat stratégique global entre les deux parties.Dans la foulée, Yoon a souhaité que son déplacement ouvre une nouvelle page de la collaboration bilatérale, notamment pour la chaîne d’approvisionnement en ressources minérales essentielles et en énergie, pour la transition numérique ou encore pour le changement climatique. Avant de souligner aussi la nécessité de réorienter la coopération dans l’industrie manufacturière vers le secteur tertiaire comme les finances, la distribution et les contenus culturels.Selon le chef de l’Etat, son pays annoncera de nouveaux projets d’aide visant à renforcer les capacités de recherches scientifiques et technologiques de Hanoï. Sans oublier de faire valoir l’importance des échanges de visites entre les deux peuples.Le président Yoon a aussi exprimé son souhait de porter les relations entre le pays du Matin clair et l’Asean à celles de partenariat stratégique global, à l’occasion du 35e anniversaire, en 2024, de l’établissement de leur dialogue. Du coup, il a précisé que Séoul présenterait un texte de proposition en ce sens après le sommet bilatéral, prévu en septembre. Sachez que le Vietnam est le pays coordinateur du dialogue Séoul-Asean.