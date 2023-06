Stalking : l'amendement renforce davantage la protection des victimes

Photo : YONHAP News

Il est désormais possible, en Corée du Sud, de punir les coupables de stalking même si les victimes ne veulent pas de sanction. L'Assemblée nationale a adopté hier l'amendement sur les crimes liés au stalking pour effacer l'article sur l’« infraction non punissable en cas d'objection ».Selon la loi actuelle, les auteurs de traque furtive ne sont pas traduits devant la justice si leurs victimes ne le souhaitent pas. Alors, ils demandent, voire forcent, un consentement de celles-ci pour éviter la punition. Ce qui conduit souvent à une autre agression ou à des représailles. La loi concernée est ainsi amendée pour les prévenir. Elle permet également de protéger non seulement les personnes harcelées mais également leurs familles et les proches qui habitent sous le même toit.Ce n'est pas tout. Le harcèlement en ligne sera également puni et les agresseurs du genre seront placés sous surveillance électronique mobile. Tout contrevenant qui tente d'enlever ou de détériorer son bracelet GPS peut encourir un emprisonnement allant jusqu'à 3 ans et une amende de 30 millions de wons, soit un peu plus de 21 000 euros, au maximum.Par ailleurs, certains règlements du code civil seront modifiés pour protéger les informations personnelles des victimes des inculpés. Dans les cas nécessaires, l'adresse, le numéro de téléphone et d’autres données ne seront pas inscrits sur les documents à déposer au tribunal civil chargé du procès de dommages et intérêts que les victimes les engagent à l'égard de leurs agresseurs.